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عرابة - 7 طلاب يجتازون بنجاح امتحان الوزارة في التمريض



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اجتاز 7 طلاب من مدينة عرابة , بنجاح اليوم الاثنين امتحان وزارة الصحة في موضوع التمريض .



وبهذا انطلق الممرضون والممرضات الجدد مشوارهمن في مزاولة مهنة التمريض بشكل رسمي .

الناجحون هم :  رنين بسام جراد نعامنه  , هشام مصطفى بدارنه , اسراء خالد بطاطا عاصله , محمد عدنان بدارنه ,  جيانا محمود بدارنه خطيب , ربى منصور نصار , حسن اسماعيل شحاده نعامنة .




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