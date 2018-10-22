عرابة - 7 طلاب يجتازون بنجاح امتحان الوزارة في التمريض

اجتاز 7 طلاب من مدينة عرابة , بنجاح اليوم الاثنين امتحان وزارة الصحة في موضوع التمريض .

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الشرطة تنشر توصياتها في ظل العاصفة المتوقعة اليوم 2019-01-16 | 08:26:50 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، ما يلي:"وفق معلومات...

غباي : بعد انتخابي رئيس للحكومة سأذهب لجامعة الدول العربية للتحدث عن حل شامل وكامل للصراع 2019-01-16 | 08:17:50 قال رئيس حزب العمل افي غباي، انه وبعد انتخابه لمنصب رئيس الحكومة سيقوم بالإعلان...

الطقس - عواصف وامطار وثلوج فوق 900 متر 2019-01-16 | 05:52:44 قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد...

يافا:اصابة خطيرة في حادث طرق 2019-01-15 | 23:59:41 اسفر حادث طرق في شارع يهودا هيميت في مدينة يافا عن اصابة شاب 30 عاماً بجراح خطيرة...

سلطة الاطفاء والانقاذ تصدر تعليمات وتوصيات للجمهور استعداداً للعاصفة المتوقعة الاربعاء 2019-01-15 | 23:47:20 بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...

وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام 2019-01-15 | 22:43:17 قام السيد هاني ابو ليلى من وجهاء قرية قوصين بجانب مدينة نابلس وكذلك السيد عبد...

للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد 2019-01-15 | 20:34:26 في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام وزارة الصّحة وكبار موظّفيها،...

د.صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية:هذا تكليف وليس تشريف 2019-01-15 | 20:33:21 تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا...

الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة 2019-01-15 | 20:20:27 يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة...