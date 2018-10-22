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تفاصيل جديدة حول مرض ميريام فارس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف برنامج MBC Trending، عن تفاصيل مهمة حول مرض ميريام فارس.



وبحسب البرنامج الذي يُعرض على شاشة MBC 4، أصيبت ميريام فارس بنفس المرض الذي يعاني منه المغني المصري تامر حسني، وهو التهاب الحبال الصوتية.

 ونقل البرنامج، الذي تقدمه ولاء الفايق ومريم سعيد ورانيا مذبوح والعنود بدر، أن المغنية اللبنانية لم تخضع لأي عملية جراحية كما أُشيع.


وألغت فارس، بعد أن أصيبت بالمرض، جميع حفلاتها وأعمالها بشكل مفاجئ، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن مرضها.


وهو الأمر الذي أثار موجة من الإشاعات التي تتحدث عن مرض ميريام فارس بالسرطان، وتدعي أنها لن تعود للغناء.


وكانت ابنة الـ 35 عاماً، ألغت مؤخراً حفلاً خيرياً بسبب مشكلة صحية، وتعرضت لهجوم كبير من النقاد، الذين توقعوا أن تكون ألغت الحفل لكونه خيرياً فقط.




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