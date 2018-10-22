صور - الشرطة تشارك الاهالي بقطف ثمار الزيتون في بيت لحم

كلمات متعلقةصور, -, الشرطة, تشارك, الاهالي, بقطف, ثمار, الزيتون, في, بيت, لحم,
أصيب شرطي بعيار ناري خلال اطلاق الرصاص في عارة، حيث وصفت اصابته بانها طفيفة...
اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما)...
أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من القدس واراضي العام 48، اليوم صلاة الجمعة برحاب...
قررت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم 4.1.2019، بشطب الاستئناف على نتائج...
اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في...
بقرار من رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا، المحامي زكي...
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...
تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الجمعة شابين ( 23 و 28 عاما) من كفركنا وطرعان بشبهة ضلوعهما...
نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق...