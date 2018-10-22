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مصرع الحاجة بهية جبلاوي (70 عاما) من جسر الزرقاء بعد ان لدغتها افعى في بنيامينا خلال عملها في القطيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت الحاجة بهية جبلاوي  (70 عاما) من جسر الزرقاء مصرعها  اثر تعرضها للدغة أفعى في بنيامينا اليوم الاثنين .


وافيد ان المرأة اصيبت باصابات بالغة حيث تم تقديم العلاج الاولي لها في الحقل حيث كانت تعمل في القطيف هناك , وتم على الفور تحويلها الى مستشفى هيليل يافيه هناك اقر الاطباء وفاتها .





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