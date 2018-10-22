مصرع, الحاجة, بهية, جبلاوي, (70, عاما), من, جسر, الزرقاء, بعد, ان, لدغتها, افعى, في, بنيامينا, خلال, عملها, في, القطيف,

لقيت الحاجة بهية جبلاوي (70 عاما) من جسر الزرقاء مصرعها اثر تعرضها للدغة أفعى في بنيامينا اليوم الاثنين .

وافيد ان المرأة اصيبت باصابات بالغة حيث تم تقديم العلاج الاولي لها في الحقل حيث كانت تعمل في القطيف هناك , وتم على الفور تحويلها الى مستشفى هيليل يافيه هناك اقر الاطباء وفاتها .