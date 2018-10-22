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اتهام 8 شبان بقتل يونتان نويصري (24 عاما) من الرينة دون عمد طعنا اثر خلاف على اغلاق مدخل بيته...فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 قدمت النيابة العامة لواء الشمال الى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق 8 شبان من بينهم اشقاء , الاسماء محفوظة في ملف التحرير , بتهمة قتل المرحوم الشاب يونتان نويصري (24 عاما) من قرية الرينة , دون عمد , بعد نقاش على خلفية قيام عدد من المتهمين باغلاق الممر لموقف سيارات امام بيت المغدور في الرينة الشهر الماضي.

ويستدل من لائحة الاتهام انه يوم 01/09/18  الساعة 19:00 مساء عادت عائلة نويصري من اجازة في طابا , في سيارة كان المغدور يونتان يقودها , وعندما اراد يونتان الاتجاه يسارا نحو موقف مدخل بيته , انتبه لوجود سيارة من نوع تندر وسيارة سفريات اخرى , شكلتا أزمة سير على الشارع , حيث اوقف يونتان سيارته , وفي الوقت ذاته وصل 4 شبان بسيارة في الاتجاه المعاكس للشارع بسيارة من نوع مازدا , واجتازوا سيارة التندر , السائق (احد المتهمين) قام بتشغيل اضوار السيارة بعصبية ( הבהב באורות ) وتوقف مواجها للسيارة وبذلك منع المرحوم من امكانية دخوله الى موقف بيته .


عم المرحوم يونتان نزل من السيارة وتوجه الى سائق السيارة من نوع مازدا للتحدث معه ليبعد السيارة , حينها استشاط سائق السيارة غضبا وبدأ بشتم عم المرحوم يونتان وتهديده بالتعرض له وايذائه جسديا .


ونزل المتهمون الاربعة من السيارة واعتدوا على الشاب يونتان وافراد عائلته وهم يحملون عصا وسكين , حيث تعرض 3 من افراد عائلة نويصري للطعن , وبعد تدخل عدد من ابناء عائلة نويصري ومنع الشبان من استمرار التهجم , غادروا المكان .



وبعد مرور 10 دقائق تقريبا , عاد المتهمون الاربعة ومعهم اربعة اخرون , ومعهم سكين وعصي ومفك اطارات , واعتدوا سويا على الشاب نويصري بالضرب المبرح وسط استعمال العصا والسكين , حيث حاول المرحوم الفرار منهم لكنهم ركضوا خلفه , حتى وصل الى سيارة جاثمة , هتاك تعرض نويصري للطعن الامر الذي اسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه .


وطلبت النيابة العامة من المحكمة اعتقال المتهمين ال 8 حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقهم .




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