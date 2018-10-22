اتهام, 8, شبان, بقتل, يونتان, نويصري, (24, عاما), من, الرينة, دون, عمد, طعنا, اثر, خلاف, على, اغلاق, مدخل, بيته...فيديو,

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استقبلت مدينة الناصرة العام الميلادي الجديد 2019 بعرض العاب نارية مميز حيث تجمع...
من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...
فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة،...
صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...
لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...
اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...