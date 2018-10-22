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وليد عفيفي خلال إجتماع إنتخابي في حي الفاخورة : بهمتكم سنحصد 60% من ألأصوات وساكون رئيسًا للبلدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




عقد مساء أمس الأحد في حي الفاخورة في الناصرة إجتماع إنتخابي لمرشح الناس وليد عفيفي وذلك بمشاركة واسعة من أهالي الحي والقوى السياسية الداعمة.


وفي كلمته قال عفيفي:""بهمتكم سنحصد 60% من أصوات الناخبين وساكون رئيسًا لبلدية الناصرة، لكي اخدم جميع احياء الناصرة ومواطنيها بدون استثناء، ولأوقف الإهمال الذي وصل الى كل الأحياء".


وتحدث عفيفي عن برنامجه الإنتخابي ومخططاته فيما يتعلق بتطوير أحياء الناصرة والمشاكل التي تعاني منها الأحياء الجنوبية، خاصة، والشباب النصراوي عامةً.




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