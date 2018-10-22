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أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا
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حريق في منطقة وعرية بوادي عارة واخلاء منازل
2018-10-22 11:55:29
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حريق في منطقة وعرية بوادي عارة واخلاء منازل
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