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ريم مصطفى شقراء مختلفة ومتألقة في جلسة تصوير جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير خالد فضة.



ريم اختارت لها طلة مميزة، حيث ارتدت ملابس من اللونين الأخضر والأسود، وكانت تقود سيارة على شاطئ البحر، وبدت مختلفة من خلال قبعة ونظارة شمس عصرية.


الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي أعجب بشكلها في الصور، وتغزل في طلتها التي جمعت بين الكلاسيكية والحداثة.


ريم مصطفىمن مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.


استطاعت ريم أن تلفت إليها الأنظار بعد ذلك من خلال مشاركتها في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان، ياسمين صبري، فردوس عبدالحميد، روجينا، ورجاء الجداوي، كما شاركت في مسلسل «نصيبي وقسمتك».


الفنانة الشابة شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «الوصية»، مع أكرم حسني وأحمد أمين، كما شاركت في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع نجلاء بدر، كريم فهمي، ونبيل الحلفاوي.




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