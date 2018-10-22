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"تورم القدمين".. مؤشر لحالة صحية خطيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر النوبات القلبية من الحالات الطبية الخطيرة التي قد تودي بحياة المصابين بها، إلا أن الكشف المبكر عنها من خلال الانتباه لبعض الأعراض التي قد تحدث في الجسم، يساعد في علاجها بصورة بسيطة وسريعة.



ومن الأعراض التي يشدد الأطباء على ضرورة الانتباه إليها، هي تورم الكاحلين، الذي يعني أن هناك سوائل متراكمة في تلك المنطقة.


وقال البروفيسور في مؤسسة القلب البريطانية، ديفيد نيوباي: "لا ينبغي تجاهل هذا، خاصة إذا أصبح الكاحلين متورمين جدا، لأنه قد يكون علامة على قصور القلب"، حسب ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني.


وأشار نيوباي، إلى أن تورم الكاحلين قد يكون أيضا نتيجة لعوامل أخرى، مثل تناول أدوية معينة، كأدوية علاج ضغط الدم المرتفع، داعيا الأشخاص الذين يعانون من مثل هذا الورم، مراجعته مع طبيبهم بشكل سريع.


كما أن أمراض الكلى أو الرئة، وسوء التغذية، وأمراض الكبد، يمكنها أن تؤدي إلى تورم الكاحلين.


ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها، كونها علامة على الإصابة بنوبة قلبية، هي الشعور بألم مستمر في المعدة.


 إلا أنه ونظرا لقرب القلب والمريء والمعدة من بعضها، فإن التحدي بالنسبة للمصابين وللأطباء هو تحديد ما إذا كانت الآلام ناجمة عن الحرقة مثلا وعسر هضم، أم نوبة قلبية.


وتشمل علامات التحذير الأخرى، التعرق المفرط، أو وجود ألم في الفك، أو الشعور بالغثيان المستمر.




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