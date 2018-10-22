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من أجل نجم إنتر.. ريال مدريد يخطط للتخلي عن مودريتش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن رغبة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في إبرام صفقة تبادلية مع فريق إنتر ميلانو الإيطالي، يتم بموجبها تخلي الريال عن خدمات لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا والعالم.



ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن موقع"دياريو غول" أن ريال مدريد يخطط للاستغناء عن خدمات نجمه الكرواتي، إضافة إلى دفع 40 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد إنتر.


وكان إنتر ميلانو قد طلب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن إيكاردي عام 2017، بينما صرح المهاجم الأرجنتيني أكثر من مرة بأنه يشعر بالراحة في صفوف الفريق، وأنه يريد أن يسير على خطى أسطورة النادي مواطنه المدافع خافيير زانيتي.


وأشارت تقارير صحفية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة مودريتش في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلانو، وبعد ذلك قامت إدارة ريال مدريد بمضاعفة راتب النجم الكرواتي.




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