تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصادر فلسطينية - شهيد برصاص الجيش في الخليل بادعاء محاولة الطعن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الجيش الاسرائيلي   صباح اليوم الاثنين، بحجة محاولته طعن جندي على احد الحواجز العسكرية الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.



وكانت مصادر محلية قالت انها سمعت صوت اطلاق رصاص وشاهدت شابا ملقى على الارض .



واضافت المصادر ان قوات كبيرة منن جيش الاحتلال حضرت الى المكان وقامت باغلاق المنطقة.


وبينت مصادر طبية ان سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر توجهت لموقع الحادث وتم منع المسعفين من الاقتراب من الشاب.




كلمات متعلقة

مصادر, فلسطينية, -, شهيد, برصاص, الجيش, في, الخليل, بادعاء, محاولة, الطعن,

تابعونــا

القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية 2018-12-19 | 20:41:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...

اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة 2018-12-19 | 20:38:04

تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة...

الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة 2018-12-19 | 20:00:46

احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في...

النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز 2018-12-19 | 20:06:29

رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون...

رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية 2018-12-19 | 16:42:07

اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية 2018-12-19 | 15:00:02

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...

الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس 2018-12-19 | 13:58:24

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...

بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة 2018-12-19 | 13:52:22

اكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة على حجم النشاط السياحي الكبير...

شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها 2018-12-19 | 12:47:29

أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا...

رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا 2018-12-19 | 12:39:57

اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي محمد ملحم والد نشأت جودت المشتبه تنفيذ عملية اطلاق نار تل ابيب اعتقال الشرطة ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة فئة 100 شيكل ورقة نقدية الموت للعرب يعثر العبرية كتب طبع ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم جلجولية افعى على الشرطي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com