مصادر فلسطينية - شهيد برصاص الجيش في الخليل بادعاء محاولة الطعن

وكانت مصادر محلية قالت انها سمعت صوت اطلاق رصاص وشاهدت شابا ملقى على الارض .واضافت المصادر ان قوات كبيرة منن جيش الاحتلال حضرت الى المكان وقامت باغلاق المنطقة.وبينت مصادر طبية ان سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر توجهت لموقع الحادث وتم منع المسعفين من الاقتراب من الشاب.

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بحجة محاولته طعن جندي على احد الحواجز العسكرية الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

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