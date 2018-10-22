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الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم



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 من المقرر أن يصل الوفد الأمني المصري اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة لاستكمال سلسلة الزيارات والاتصالات مع قيادة حركة حماس لإتمام ملفي المصالحة والتهدئة .



وتاتي الزيارة لاستكمال ما بحثه الوفد المصري خلال زيارة يوم الخميس الماضي، وإتمام ترتيبات زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل للقطاع.


يشار إلى أن قطاع غزة يشهد حالة من التوتر، والتحركات المكوكية لعودة المباحثات السياسية في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ خطوات رفع الحصار على قطاع غزة ، واستمرار التهديدات من قادة الاحتلال.




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