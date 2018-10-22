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المحكمة تنظر اليوم في الاستئناف على توقيف محافظ القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 من المقرر أن تعين المحكمة  المركزية في مدينة القدس ، اليوم الاثنين، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين للاعتراض على مدة توقيف محافظ القدس عدنان غيث.



وأضافت الهيئة، في بيان، أن محكمة صلح القدس مددت أمس توقيف غيث ثلاثة أيام، ويقبع حاليا في مركز توقيف "المسكوبية" بالقدس.


واعتقل غيث يوم أول من أمس في كمين نصب له في بلدة بيت حنينا شمال القدس، حيث اعترضته مخابرات اسرائيلية وشرطة الاحتلال أثناء سيره بمركبته، وبعد توقيفه، تم تحويله لمركز شرطة المسكوبية بالقدس.




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