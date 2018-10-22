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اللاعبة شهد عبود (23 عاما) من شفاعمرو أول عربية تحمل شارة كابتن فريق كرة سلة نسائي في الدرجة العليا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



دخلت الشابة  شهد عبود (23 عاما) من مدينة شفاعمرو وخريجة المدرسة المعمدانية في الناصرة , التاريخ من اوسع ابوابه بعد ان نجحت بان تكون اول عربية تحمل شارة كابتن فريق كرة سلة في الدرجة العليا في اسرائيل .


وكانت اللاعبة المتألقة شهد عبود والتي تلعب ضمن صفوف فريق هبوعيل بيتح تكفا في الدرجة العليا لكرة السلة - نساء في البلاد اكدت على ان اختيارها بان تحمل شارة الكابتن لهو فخر واعتزاز وانه احد احلامها التي تسعى لتحقيقها في مجال كرة السلة.

ودعت شهد جميع الشابات العربيات الى تفعيل طاقاتهن من اجل التمييز دائما على جميع الاصعدة وخاصة الرياضية مؤكدة انها نسعى لان تكون افضل لاعبة كرة سلة نسائية في البلاد وان تحترف في الخارج.




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