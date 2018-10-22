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أردوغان: سأتحدث الثلاثاء عن تفاصيل مقتل خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أنه سيتحدث، غدا الثلاثاء ، عن تفاصيل تتعلق بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.


وقال الرئيس أردوغان إنه سيدلي بتصريحاته حول قضية مقتل خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الثلاثاء.


وأضاف: "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ (حيث تواجدوا بالقنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي)، ولماذا تم اعتقال 18 (في السعودية على خلفية القضية)؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور".




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