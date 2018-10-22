أردوغان:, سأتحدث, الثلاثاء, عن, تفاصيل, مقتل, خاشقجي,

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أنه سيتحدث، غدا الثلاثاء ، عن تفاصيل تتعلق بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.وقال الرئيس أردوغان إنه سيدلي بتصريحاته حول قضية مقتل خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الثلاثاء.وأضاف: "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ (حيث تواجدوا بالقنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي)، ولماذا تم اعتقال 18 (في السعودية على خلفية القضية)؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور".