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هندي قتلته القردة.. والطريقة لا تخطر على البال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في واقعة غريبة قتلت مجموعة "عدوانية" من القردة مسنا هنديا، بطريقة تبدو أقرب إلى عالم الخيال، لكنها حدثت بالفعل.



وكان دهرامبال سينغ، 72 عاما، يجمع قطع الخشب الجاف، قبل ثوان من الحادث الأليم حين شرعت مجموعة من القردة في قذفه بالحجارة من أعلى شجرة، كان يمارس عمله بجوارها.


وحسب ما أوردت "سكاي نيوز"، فقد وقع الحادث الأليم في تكري بولاية أوتار براديش، الخميس.


وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن الشرطة أن القرود أمطرت الرجل بالحجارة من أعلى الشجرة، بعدما جمعتها من مبنى مجاور متهالك.


وتوفي الرجل المسن في وقت لاحق في المستشفى من جراء إصابات في الرأس والصدر.


واشتكى قرويون مرارا من عدوانية القرود في المنطقة، لكن تلك الحيوانات محمية بشكل قانوني لحمايتها من الانقراض.


وتقدمت عائلة سينغ بشكوى رسمية إلى الشرطة بشأن الحادث




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