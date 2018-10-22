هندي, قتلته, القردة.., والطريقة, لا, تخطر, على, البال,

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تخطط شركة أبل لإطلاق ثلاثة طرز من هاتف آيفون هذا الخريف، بما في ذلك جهاز إكس آر...
تلقى مستخدمو "فيسبوك" تحذيرات لتجاهل رسالة خادعة تنتشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي...
أوضح علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى...
نشرت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، نام داخل غرفة العمليات...
انتشر على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لدب أبيض، يعد من أشر وأخطر...
بدأت "تويتر" اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في...
دخلت طائرة، تستحق أن يطلق عليها اسم "ابن الكونكورد"، مرحلة جديدة بعد حصول الشركة...
قالت دورية "نيكي ريفيو" الآسيوية، الأربعاء، إن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها...
رفعت لجنة التحقيق في دائرة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى...
فاجأ جندي سوري يدعى خضر محمود ربيع مشيعيه وخرج من نعشه طالبا منهم، أن يدفئوه ما...