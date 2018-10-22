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مكسيم خليل يبدأ رحلته العالمية في عمل جديد - صورة ‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلن الممثل ​مكسيم خليل​ خبر مشاركته  في فيلم عالمي جديد يحمل عنوان "​Strahinja​" ، وذلك من خلال صورة نشرها على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو حاملا بيده نص العمل.


وعلق عليها قائلا: "Strahinja فيلم مغامرتي العالمية الجديدة.. للمخرج الصربي "Stefan Arsenjevic".. ونشالله يكون أسبوعكم مليان حب و اجتهاد و نجاح".




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