مكسيم خليل يبدأ رحلته العالمية في عمل جديد - صورة ‎

أعلن الممثل ​مكسيم خليل​ خبر مشاركته في فيلم عالمي جديد يحمل عنوان "​Strahinja​" ، وذلك من خلال صورة نشرها على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو حاملا بيده نص العمل.وعلق عليها قائلا: "Strahinja فيلم مغامرتي العالمية الجديدة.. للمخرج الصربي "Stefan Arsenjevic".. ونشالله يكون أسبوعكم مليان حب و اجتهاد و نجاح".

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