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بوفون: سان جيرمان يجب أن يكون مثل ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أنه غير منزعج من قلة مشاركاته مع الفريق الفرنسي منذ بداية الموسم الجاري.



وقال بوفون، في تصريحات لبرنامج "كانال فوتبول": "علاقتي بزميلي ألفونس أريولا رائعة، وعندما يشارك أساسيا أكون أول الداعمين له، وأتمنى له المشاركة والتألق، فأنا أبلغ 40 عاما وحساباتنا مختلفة".


وأضاف الحارس الإيطالي المخضرم: "أنا راض تماما بما أقدمه مع بي إس جي، لا أتطلع للمشاركة في 70 مباراة بالموسم الجاري أو الدخول في منافسة قوية مع الفرنسي أريولا، مع الاعتراف بأنه حارس مميز".


وتابع: "ربما كان رد فعلي سيكون مختلفا إذا كنت في العشرين من عمري، ولكنني بلغت 40 عاما".


وأردف حارس يوفنتوس السابق: "فريق قوي مثل باريس سان جيرمان يجب أن يكون لديه اثنين حراس مرمى على مستوى عال، مثلما الحال في ريال مدريد الذي يضم تيبو كورتوا وكيلور نافاس".


واستطرد: "الأهم إيجاد التوقيت المناسب لمنح الفرصة لحارسي المرمى، فالوضع بالنسبة لي يبدو مثاليا مع تقدمي في السن، وطوال مسيرتي لم أضمن المشاركة أساسيا".


وأتم: "الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، أنه ما زال بداخلي الرغبة والحماس والقدرة على التواجد في مستويات قوية".


ولعب بوفون 5 مباريات فقط مع سان جيرمان في بطولة الدوري، علما بأنه غاب عن أول 3 مباريات بدوري الأبطال لإيقافه من الاتحاد الأوروبي منذ طرده في مباراة يوفنتوس وريال مدريد الموسم الماضي




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