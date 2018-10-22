بوفون:, سان, جيرمان, يجب, أن, يكون, مثل, ريال, مدريد,

أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أنه غير منزعج من قلة مشاركاته مع الفريق الفرنسي منذ بداية الموسم الجاري.

وقال بوفون، في تصريحات لبرنامج "كانال فوتبول": "علاقتي بزميلي ألفونس أريولا رائعة، وعندما يشارك أساسيا أكون أول الداعمين له، وأتمنى له المشاركة والتألق، فأنا أبلغ 40 عاما وحساباتنا مختلفة".وأضاف الحارس الإيطالي المخضرم: "أنا راض تماما بما أقدمه مع بي إس جي، لا أتطلع للمشاركة في 70 مباراة بالموسم الجاري أو الدخول في منافسة قوية مع الفرنسي أريولا، مع الاعتراف بأنه حارس مميز".وتابع: "ربما كان رد فعلي سيكون مختلفا إذا كنت في العشرين من عمري، ولكنني بلغت 40 عاما".وأردف حارس يوفنتوس السابق: "فريق قوي مثل باريس سان جيرمان يجب أن يكون لديه اثنين حراس مرمى على مستوى عال، مثلما الحال في ريال مدريد الذي يضم تيبو كورتوا وكيلور نافاس".واستطرد: "الأهم إيجاد التوقيت المناسب لمنح الفرصة لحارسي المرمى، فالوضع بالنسبة لي يبدو مثاليا مع تقدمي في السن، وطوال مسيرتي لم أضمن المشاركة أساسيا".وأتم: "الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، أنه ما زال بداخلي الرغبة والحماس والقدرة على التواجد في مستويات قوية".ولعب بوفون 5 مباريات فقط مع سان جيرمان في بطولة الدوري، علما بأنه غاب عن أول 3 مباريات بدوري الأبطال لإيقافه من الاتحاد الأوروبي منذ طرده في مباراة يوفنتوس وريال مدريد الموسم الماضي