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الطيرة - الصلح بين عائلة المغدور جميل عراقي واقرباء المشتبه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في الطيرة عقدت الليلة الماضية راية الصلح بين عائلة المغدور جميل عراقي واقرباء المشتبه فيه بارتكاب جريمة القتل.



وبادر الى الصلح رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي ورجل الإصلاح أبو سفيان السخنيني .


وقالت عائلة الفقيد انها تطلب فقط معاقبة القاتل وفق القانون, مؤكدة رفضها لكافة اشكال العنف.




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