شفاعمرو - شاب مشتبه بدهس قاصر على خلفية جدال بينهما

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين ، في مدينة شفاعمر دهس مشتبه (21 عاما شفاعمرو) قاصرا (15 عاما من شفاعمرو) حيث أصيب الأخير بجروح متوسطة (وفق مصادر طبية) فاحيل إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.

الخلفية لوقوع الحادث تعود الى نزاع وقع بين الشابين.وقد قام محققو الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث بجمع البينات والادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث الذي من خلاله تم ضبط المشتبه والقاء القبض عليه.مع نهاية استجوابه ، سيُحال المشتبه إلى محكمةالصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه.