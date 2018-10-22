شفاعمرو - شاب مشتبه بدهس قاصر على خلفية جدال بينهما

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قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة...
تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...
تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...
ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...
قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...
بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...
كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...
وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...