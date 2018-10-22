بلدية, الطيبة, تتوجه, للمحكمة, لإنقاذ, بيوت, الحي, الغربي, من, الهدم,

قدمت بلدية الطيبة برئاسة المحامي شعاع منصور مصاروة التماسا اداريا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر للمحكمة المركزية في اللد من اجل تنظيم المنطقة التي تقع غرب شارع رقم 6, وذلك على ضوء القرارات الاخيرة لدائرة التخطيط ونيابة الدولة إيقاف تخطيط المنطقة وهدم ستة منازل في المنطقة.

وقد هاجمت بلدية الطيبة في التماسها قرار إدارة التخطيط واللجنة اللوائية في الرملة عدم تخطيط المنطقة ورفض مخططات بلدية الطيبة لتنظيم المنطقة والحي الذي فيها والذي يضم اكثر من خمسين منزلا. وشكت بلدية الطيبة في الالتماس أيضا تعامل اللجنة القطرية للمناطق السكنية التي كانت قررت قبل عام تخطيط المنطقة من خلال مخطط سكني كبير ولكنها غيرت هذا القرار مؤخرا وبشكل مفاجئ ودون حتى ان تعقد جلسة حسب القانون وتناقش كل الجهات المعنية.وقد وجهه المحامي قيس ناصر المحكمة الى ان قرار إيقاف تخطيط المنطقة وهدم البيوت يمس بشكل سافر حق اصحاب البيوت بالسكن والعيش والتطور والكرامة، وهي حقوق طبيعية وأساسية لكل إنسان في العالم، وان الدولة لا تستطيع ان تعفي نفسها من المسؤولية تجاه اصحاب البيوت وما سيحصل لهم من كارثة إنسانية ان هدمت بيتوهم وتم تهجيِرهم.هذا ومن المتوقع ان تعقد المحكمة المركزية جلسة قريبة لبحث الالتماس.