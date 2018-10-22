صور - حريق في سوق الكرمل بتل أبيب ومصرع امرأة

كلمات متعلقةصور, -, حريق, في, سوق, الكرمل, بتل, أبيب, ومصرع, امرأة,
امهلت المحكمة العليا الدولة حتى الاحد القادم الرد على استئناف قدمه المرشح...
هدمت آليات وجرافات مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ140 على...
33 مدرسة وصلت الى المرحلة الأخيرة بمسابقة " البناء الأخضر " منها 8 مدارس من المجتمع...
اعتقلت الشرطة التركية فجر اليوم الخميس والد وشقيق الشابة سوار زكريا قبلاوي 20...
قامت القابلة نجوى كعبية (32عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8...
ضبطت الشرطة في لواء الشمال وخلال حملاتها المستمرة منذ بداية العام 2019 , اي بعد مرور...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارة شحن وسيارة تجارية على شارع 80 بالقرب من مدخل مطار...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للمشاركة الواسعة في المهرجان القطري...
اعتقلت الشرطة في لواء الساحل 3 اشخاص (اب وابنه وابنته ) (47 , 23 , 21 عاما) من سكان قرية...
عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا...