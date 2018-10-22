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صور - حريق في سوق الكرمل بتل أبيب ومصرع امرأة



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جاءنا من  كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي  صباح اليوم الاثنين : "استلمت محطة الاطفاء والانقاذ في تل ابيب بلاغا قرابة الساعة الساسة صباحا حول اندلاع حريق في شارع "يوم طوف1"- سوق الكرمل. وقد هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ الى المكان حيث تبين أن الحريق شب في ساحة خلفية لمبنى مكون من طابق واحد وبجانبه مخزن والنيران. وقد تم اخراج سيدة عالقة من المكان، بحالة حرجة وتحاول الطواقم الطبية انقاذ حياتها لكن لاحقًا أقرّ الطاقم الطبي وفاتها في المكان" 




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