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2018-12-19 13:58:24
الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس
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2018-12-19 13:52:22
بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة
|
2018-12-19 13:28:13
الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة
|
2018-12-19 13:30:01
مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو
|
2018-12-19 12:47:29
شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها
|
2018-12-19 12:39:57
رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا
|
2018-12-19 12:32:03
أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة
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2018-12-19 12:30:46
لدغة العقرب علاج فعال للألم
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2018-12-19 12:27:59
المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات
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2018-12-19 12:25:16
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2018-12-19 11:25:27
طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله
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2018-12-19 11:21:13
قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد
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2018-12-19 11:30:38
المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية
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2018-12-19 11:09:47
السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم
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قناة تركية تنشر لأول مرة صورا توثق اللحظات الأخيرة لخاشقجي
2018-10-22 08:46:41
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قناة تركية تنشر لأول مرة صورا توثق اللحظات الأخيرة لخاشقجي
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لحظة انهيار سقف ورشة عمل في دزيرجينسكي بمقاطعة موسكو
2018-12-19
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2018-12-19
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2018-12-18
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