مستوطنون, يخطون, شعارات, عنصرية, على, مركبات, في, سلفيت,

اقتحم مستوطنون فجر اليوم الاثنين بلدة مردا في محافظة سلفيت وعاثوا فيها فسادا وتخريبا.

وقالت مصادر محلية ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على مركبات المواطنين، وقاموا بثقب اطارات المركبات .وأفاد نائب رئيس المجلس القروي بسام ابداح ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، كما خطت شعارات عنصرية عليها.