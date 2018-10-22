"واتس, آب", يتيح, ميزة, جديدة, لراحة, المستخدم,

ذكر موقع "WABetalinfo" المهتم بشؤون التقنية أن شركة واتس آب ستضيف ميزة جديدة تقلل كثيرا من إزعاج المستخدمين.

ووفقا للموقع فإن الميزة التي ستدعى "وضع الإجازة"، ستسمح بإخفاء الرسائل من المجموعات والدردشات التي كان المستخدم قد ألغى صوت الإشعارات بالنسبة لها.وأوضح الموقع أن هذه الرسائل ستصل إلى بريد المجموعة لكن إشعاراتها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم مباشرة، كما هو الحال عادة، كي لا يبقى المستخدم منشغلا بتلك الإشعارات، ولمعرفة ما يدور في بريد المجموعة، يجب أن يدخل إليها تحديدا عبر التطبيق.ومن المنتظر أن يدخل القائمون على واتس آب العديد من الميزات الجديدة، فمن المحتمل أن يستطيع مستخدمو التطبيق ربط حساب واتس آب مع تطبيق إنستغرام أو فيسبوك.