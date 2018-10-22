تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |  2019-01-27 11:12:12 27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين |  2019-01-27 10:39:32 هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان |  2019-01-27 10:31:19 أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء |  2019-01-27 10:29:02 برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال |  2019-01-27 10:17:30 إسرائيل وبّخَت السفيرة الإيرلندية |  2019-01-27 10:13:22 وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية |  2019-01-27 09:30:50 الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير |  2019-01-27 09:26:54 هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎ |  2019-01-27 09:20:54 احياء يوم الذكرى العالمي للهولوكوست |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الخضراوات الورقية تساعد في حماية المسنين من العمى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت دراسة طبية أسترالية حديثة أن تناول الخضراوات الورقية والبنجر بكثرة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يعد سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين الأشخاص فوق سن 50 عامًا.



وأجرى الدراسة باحثون بمعهد ويستميد للبحوث الطبية في أستراليا، ونشرت في دورية أكاديمية التغذية وأخصائيي التغذية (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) العلمية.


ويُحدث الضمور البقعي تلفًا في منطقة صغيرة قرب مركز شبكية العين تسمى "البقعة" وهي مسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء أمام العين مباشرة.


وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي لفقدان الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، ومع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال.


وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق أكثر من 2000 من الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم فوق سن 49 عامًا، وتمت متابعتهم على مدار 15 عامًا.


وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا ما بين 100 و142 ملليغراما من النترات الطبيعية الموجودة بكثرة في الخضراوات الورقية والبنجر يوميًا، ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي بنسبة 35%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من 69 ملليغراما من النترات الطبيعية يوميًا.


وقال قائد فريق البحث د. بامييني جوبيناث إن العلاقة بين الأغذية الغنية بالنترات الطبيعية ومرض الضمور البقعي يمكن أن تكون لها آثار مهمة.


وأضاف أن تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية -مثل الخضراوات الورقية والبنجر بانتظام- يمكن أن يكون إستراتيجية بسيطة للحد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.


وأشار د. جوبيناث إلى أن 100 غرام من السبانخ على سبيل المثال تحتوي على 20 ملليغراما من النترات الطبيعية، بينما تحتوي 100 غرام من البنجر على ما يقرب من 15 ملليغراما من النترات الطبيعية.


وتوجد النترات الطبيعية في الخضراوات الورقية مثل الجرجير والكزبرة والريحان وأوراق البنجر والبنجر الأحمر والبقدونس والكراث والفجل والبروكلي والقرنبيط والخرشوف، بالإضافة لخضراوات أخرى مثل الجزر والثوم والباذنجان والبصل.




كلمات متعلقة

الخضراوات, الورقية, تساعد, في, حماية, المسنين, من, العمى,

تابعونــا

هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان 2019-01-27 | 10:39:32

أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي 2019-01-27 | 09:29:30

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...

فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي 2019-01-26 | 23:38:10

نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث...

حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية 2019-01-26 | 17:41:38

حذر خبراء جامعة كارولينا الجنوبية من أن الإصابة بالصداع النصفي الشديد في منتصف...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-26 | 13:36:37

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة 2019-01-26 | 08:17:16

ضجت فرنسا خلال الأيام الماضية بدراسة أظهرت وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض...

عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر 2019-01-25 | 10:38:55

كشفت دراسة طبية حديثة أن القيام بخطوة بسيطة بصورة يومية، يمكن أن يخفض خطر الإصابة...

الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! 2019-01-25 | 08:52:49

وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن مرض القلب قد يبدأ في الرحم حال تعرض الجنين لـ...

تكلفة الأنسولين في أميركا تضاعفت خلال 5 سنوات تكلفة الأنسولين في أميركا تضاعفت خلال 5 سنوات 2019-01-24 | 19:45:46

أشار تحليل جديد إلى أن تكلفة #الأنسولين لعلاج النوع الأول من #السكري في الولايات...

هكذا نتخلص من الرطوبة في غرف النوم هكذا نتخلص من الرطوبة في غرف النوم 2019-01-24 | 16:40:50

أشارت الرابطة الألمانية لصناعة المراتب إلى أنه يتعين تهوية غرف النوم بصورة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج الشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققمرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب بدء التصويت انتخابات رئاسة جت جولة ثانية اقتراع صناديقمصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب الناصرة كيلو بندورة ارتفاع اسعار غلاء استياء خضراوات فواكه 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com