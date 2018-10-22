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قناة تركية تنشر لأول مرة صورا توثق اللحظات الأخيرة لخاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت شبكة "TRT world" التركية، امس الأحد، مجموعة صور جديدة تظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله مبنى قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.



الصور التي تنشر لأول مرة، تظهر خاشقجي، مرتديا سترة سوداء، أثناء توجهه إلى مدخل القنصلية قرابة الساعة الواحدة والربع ظهرا، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، ومعه خطيبته التي وقفت خارج القنصلية.


ووثقت الصور لحظة تفتيش خاشقجي عند مدخل القنصلية الرئيسي، فيما تظهر صورة أخرى جمال، وهو يودع خطيبته خديجة جنكيز للمرة الأخيرة.




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