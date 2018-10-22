أجزاء, من, جثة, خاشقجي, قد, تكون, نُقلت, للرياض,

كلمات متعلقةأجزاء, من, جثة, خاشقجي, قد, تكون, نُقلت, للرياض,
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة جنود بلاده العاملة في عملية "برخان"...
قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان إكيهيتو، الذي أتم عامه...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد...
يعود اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الأحد، بعد...
قتل 168شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء...
قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع...
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس...
أطلقت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية...
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني...
توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...