تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |  2019-01-03 19:36:23 وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع |  2019-01-03 19:34:21 مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي |  2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام وفرصة للأمطار مساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين غائماً جزئياً الى غائم، وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وغدا الثلاثاء تنبأت الدارة بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وبعد غد الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حاراً نسبياً في معظم المناطق حارا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الخميس المقبل توقعت بأن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.




كلمات متعلقة

الطقس:, الحرارة, أعلى, من, معدلها, العام, وفرصة, للأمطار, مساء,

تابعونــا

وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع 2019-01-03 | 19:36:23

صادقت وزارة المالية ضمن ما يسمى المسار السريع او (الفتمال) على حي رابين في قرية...

صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات 2019-01-03 | 16:19:39

جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية 2019-01-03 | 15:41:31

دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد...

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة 2019-01-03 | 14:41:36

كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...

لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين 2019-01-03 | 13:40:39

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة كفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة مصرع عربيا حوادث الطرق القاتلة منذ بداية العام 2016 سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي ضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com