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ليبرمان يتوعد حماس بضربة قوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هدد وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان حركة حماس بضربة قوية من اجل استعادة الهدوء على حدود القطاع.


وقال ليبرمان وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية: "إذا أردنا تحقيق هدوء لمدة 4-5 سنوات سيكون ذلك فقط من خلال ضربة قوية لحماس بأقصى ما لدينا".

ونقلت وسائل الاعلام عن ليبرمان قوله: "ليس هناك حاجة لعملية برية ولا احتلال غزة، ذلك لن يُحْدِث تغيير جذري لكنه سيعطينا 4-5 سنوات من الهدوء".
وكان ليبرمان قد قرر صباح الأحد، فتح معابر قطاع غزة بعد إغلاق دام نحو أسبوع.

وبحسب قرار ليبرمان، فإنه سيتم فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" بعد مشاورات أمنية أجراها مع قيادة الجيش وجهاز الشاباك ومكتب منسق الأنشطة الحكومية.
ليبرمان يتوعد حماس بضربة قوية




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