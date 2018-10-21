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طريقة جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثبت علماء جامعة توليدو الأمريكية أنه ليس من الضروري تقليل تناول المواد المحتوية على الصوديوم وزيادة المجهود البدني لتخفيف ضغط الدم.


ويفيد موقع MedicalXpress بأنه يمكن تخفيض ضغط الدم بتناول حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك beta-Hydroxybutyric acid، الذي ينتجه كبد الإنسان خلال عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية.

وأجرى العلماء تجارب على فئران مخبرية كشفت أن حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك، خفض مستوى التهابات الكلى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

واستنادا إلى هذه النتائج يقول العلماء: "المتممات البيولوجية المحتوية على حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم المسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية".

ومن الضروري التأكد من أن المادة لها التأثير نفسه على ارتفاع ضغط الدم عند البشر. وإذا كانت النتائج إيجابية، فإن هذا يعني أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يقل في جسمهم حامض بيتا هيدروكسي بيوتيريك. لذلك يجب على الأخصائيين تحديد الكمية اللازمة منه لكل فرد يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
طريقة جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم




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