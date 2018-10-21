تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

راموس: لن نستسلم أبدا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي أصبح بعد لقاء ليفانتي عاشر لاعب في تاريخ ناديه يخوض 400 بالليجا، رسالة تؤكد عدم استسلام لاعبي الفريق الملكي أبدا.

 وكتب راموس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يستعرض فيه مسيرته منذ وصوله إلى ريال مدريد: "سنحارب دوما ولن نستسلم أبدا.. 400 مباراة بالليجا بمثابة شوط طويل".
 جدير بالذكر أن راموس، خاض مباراته الـ400 بالليجا مع ريال مدريد وهو في الـ32 من عمره، وما لم تلاحقه الإصابات سيتخطى عددا من اللاعبين، وقد يصل إلى صاحب المركز الأول راؤول جونزاليس (550 مباراة). 
وتبعد راموس عن ميتشيل 4 مباريات وعن أنطونيو كاماتشو 14 وعن بيري 17 مباراة.
 جدير بالذكر أن ريال مدريد خسر أمام ليفانتي (1-2) في معقله "سانتياجو برنابيو" السبت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أنه كسر عقمه التهديفي بفضل مدافعه البرازيلي مارسيلو.
راموس: لن نستسلم أبدا




كلمات متعلقة

راموس:, لن, نستسلم, أبدا,

تابعونــا

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج 2018-12-29 | 23:52:13

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...

رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد 2018-12-29 | 16:31:53

فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي...

جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه 2018-12-29 | 11:43:07

رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى...

ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول 2018-12-29 | 07:46:10

تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين حيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية نقوط عريس 20 ورقة نقدية فئة الوضع صعب مكتوب عليها فيسبوك احدى قرى الشمالاحمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com