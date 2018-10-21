راموس:, لن, نستسلم, أبدا,

أطلق سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي أصبح بعد لقاء ليفانتي عاشر لاعب في تاريخ ناديه يخوض 400 بالليجا، رسالة تؤكد عدم استسلام لاعبي الفريق الملكي أبدا.

وكتب راموس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يستعرض فيه مسيرته منذ وصوله إلى ريال مدريد: "سنحارب دوما ولن نستسلم أبدا.. 400 مباراة بالليجا بمثابة شوط طويل".جدير بالذكر أن راموس، خاض مباراته الـ400 بالليجا مع ريال مدريد وهو في الـ32 من عمره، وما لم تلاحقه الإصابات سيتخطى عددا من اللاعبين، وقد يصل إلى صاحب المركز الأول راؤول جونزاليس (550 مباراة).وتبعد راموس عن ميتشيل 4 مباريات وعن أنطونيو كاماتشو 14 وعن بيري 17 مباراة.جدير بالذكر أن ريال مدريد خسر أمام ليفانتي (1-2) في معقله "سانتياجو برنابيو" السبت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أنه كسر عقمه التهديفي بفضل مدافعه البرازيلي مارسيلو.