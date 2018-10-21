مشاركة, واسعة, في, الاجتماع, الانتخابي, لمرشح, الرئاسة, وليد, العفيفي, في, الاحياء, الجنوبية,

عقد مساء الاحد اجتماع انتخابي لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد العفيفي بالاحياء الجنوبية , بحضور واسع من سكان الفاخورة وبير الامير والمناطق المجاورة , حيث تم استقباله على انغام الموسيقى وسط تصفيق الحضور .

كما وشارك في الاجتماع كل من مرشح الجبهة للعضوية مصعب دخان , مرشح شباب التغيير ايهاب دخان , ممثل القائمة الاهلية ورجل الأعمال رامي بزيع.واكد عفيفي خلال كلمته انه سيحصل على 60% من ألاصوات وسيكون الرئيس القادم لبلدية الناصرة , مؤكدا انه سيخدم الناصرة دون تفرقة , حيث تعاني الاحياء ومنها حي الفاخورة من اهمال وسيعمل على حل المشاكل في جميع احياء المدينة .