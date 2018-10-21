تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشاركة واسعة في الاجتماع الانتخابي لمرشح الرئاسة وليد العفيفي في الاحياء الجنوبية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد مساء الاحد اجتماع انتخابي لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد العفيفي بالاحياء الجنوبية , بحضور واسع من سكان الفاخورة وبير الامير والمناطق المجاورة , حيث تم استقباله على انغام الموسيقى وسط تصفيق الحضور .


كما وشارك في الاجتماع كل من مرشح الجبهة للعضوية مصعب دخان , مرشح شباب التغيير ايهاب دخان , ممثل القائمة الاهلية ورجل الأعمال رامي بزيع.

واكد عفيفي خلال كلمته انه سيحصل على 60% من ألاصوات وسيكون الرئيس القادم لبلدية الناصرة , مؤكدا انه سيخدم الناصرة دون تفرقة , حيث تعاني الاحياء ومنها حي الفاخورة من اهمال وسيعمل على حل المشاكل في جميع احياء المدينة .




كلمات متعلقة

مشاركة, واسعة, في, الاجتماع, الانتخابي, لمرشح, الرئاسة, وليد, العفيفي, في, الاحياء, الجنوبية,

تابعونــا

صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات 2019-01-03 | 16:19:39

جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية 2019-01-03 | 15:41:31

دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد...

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة 2019-01-03 | 14:41:36

كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...

لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين 2019-01-03 | 13:40:39

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل 2019-01-03 | 10:29:29

وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد الناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة ترابين عودة البلاد مصر تجسس سجن 15 عاماانفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافشريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةجثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةالناصرة : تظاهرة رفع شعارات رفضا لقانون "منع الأذان"شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدحادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية مهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com