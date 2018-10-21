استمرار, الاضراب, في, مدارس, طلعة, عارة,

تعلن اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب بطلعة عارة عن إستمرار الإضراب .

أهلنا الكرام أولياء أمور الطلاب، تعلن اللجنة المحلية عن إستمرار الاضراب بالمدارس الثانوية والإعدادية بقرى طلعة عارة (المدارس الثانوية الشاملة مشيرفة وسالم، وإعدادية مصمص ، مشيرفة وسالم) إحتجاج على أوضاع المدارس السيئ وعلى قرار إلغاء السفريات، ولم نتلقى حتى الان أي رد مرضى من قبل المؤسسة،وبناء عليه نطالب وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية أخذ دورهم الرسمي والمصادقة على السفريات وإعادة الامور الى مسارها الطبيعي.اهلنا الكرام لم لن نجعل أبنائنا تجربة للسير على حواشي الشوارع الرئيسية ووضعهم بوضع خطر مع علم مسبق، مطالبنا اساسية وشرعية ، وواجب علينا تهيئة مناخ وجو تعليمي طبيعي لأبنائنا ، وسنبقى بتواصل معكم وإعلامكم عن اي مستجد.