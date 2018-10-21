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سيناريو زيدان يلوح في أفق ريال مدريد



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تفكر إدارة نادي ريال مدريد، في إعادة تجربة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع الفريق الملكي، ولكن بشكل مختلف، في ظل اهتزاز النتائج مع المدير الفني الحالي جولين لوبيتيجي.


وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد باقتراب إقالة لوبيتيجي من تدريب المرينجي، خاصة بعد الخسارة على "سانتياجو برنابيو" أمام ليفانتي أمس السبت بنتيجة (2-1).

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد تفكر في تعيين سانتياجو هيرنان سولاري مدرب فريق الكاستيا بدلا من لوبيتيجي.

وأضافت أن إدارة الملكي تدرس تكرار نفس السيناريو الذي حدث مع زيدان حين كان مدربًا للفريق الثاني، وتم تصعيده في يناير/كانون الثاني 2016 ليتولى مسؤولية تدريب المرينجي بدلا من رافائيل بينيتيز.

وتابعت: "سولاري من الممكن أن يتولى المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وسيتم اتخاذ القرار حول استمراره أو البحث عن مدير فني آخر".

وأكملت الصحيفة: "من بين الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد أيضًا، ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام، الذي حاولت الإدارة التعاقد معه الصيف الماضي".

وأشارت إلى أن إدارة الملكي ترى سولاري بديلا أكثر منطقية للوبيتيجي، من باقي المرشحين مثل أنطونيو كونتي أو لوران بلان، حيث يُنظر إلى كونتي كمدرب مثير للخلافات، ومن المحتمل أن يحدث الكثير من المشكلات بسبب طريقة إدارته لغرفة خلع الملابس.
سيناريو زيدان يلوح في أفق ريال مدريد




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