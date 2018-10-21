المصادقة, على, بناء, بناية, متطورة, لدائرة, الخدمات, الاجتماعية, بالشبلي-ام, الغنم,

وقعت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم على اتفاقية مع وزارة العمل والرفاه الاجتماعي لبدء العمل على بناء بناية متطورة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشبلي أم الغنم.

ويدور الحديث عن مشروع بتكلفة 2.7 مليون شيكل، ينتهي العمل فيه في شهر 12 من العام 2019، وفق المستندات ووفق ما أكده زيدان سلفيتي، نائب رئيس المجلس.وبدوره، رئيس المجلس، نعيم شبلي، أكد أن هذا المشروع جزء من سلسلة مشاريع أقيمت وتقام من قبل المجلس وبدعم من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في سبيل تطوير الشبلي أم الغنم .