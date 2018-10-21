مسير, بري, وبحري, الاثنين, شمال, غرب, قطاع, غزة,

أعلنت هيئة الحراك الوطني مساء اليوم الأحد انطلاق الحراك البحري الـ 13 شمالي قطاع غزة غداً الاثنين الساعة الثالثة عصراً.

وأكدت ادهم أبو سلمية رئيس هيئة الحراك الوطني خلال مؤتمر صحفي أن المسيرات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ستتواصل حتى تحقق أهدفاها.ودعا ابو سلمية الشعب الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة الحاشدة ضد الحصار المفروض على غزة منذ اثني عشر عاما.وحمل ابو سملية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف المشاركين في المسير البحري الثالث.ومن جانبه، دعا المتحدث باسم اللجنة القانونية في هيئة مسيرة العودة صلاح عبد العاطي المجتمع الدولي وأحرار العالم لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.وطالب عبد العاطي الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق بالبدء برفع الإجراءات العقابية غير القانونية المفروضة على قطاع غزة.