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عقوبة جديدة في انتظار مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مهددا بتوقيع عقوبة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي، بعد شجاره مع مساعد المدرب ماوريسيو ساري.


وأكدت صحيفة "ميرور" اليوم، أن الاتحاد الإنجليزي ينتظر تقرير حكم المباراة مايك دين، من أجل تحديد ما إذا كان مورينيو ومساعد ساري، ماركو إياني، يستحقان عقوبة على ما بدر منهما في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكان إياني قد قام ببعض الحركات الاستفزازية لمورينيو، عقب هدف التعادل لتشيلسي عن طريق روس باركلي، وهو ما جعل المدرب البرتغالي يحاول الاشتباك معه، قبل تدخل أفراد الجهاز الفني للفريقين.

وخرج مورينيو بعد المباراة، وأكد أن إياني اعتذر عن الواقعة، وكذلك المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.
يذكر أن مورينيو يواجه الإيقاف من الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب بعض الألفاظ غير اللائقة، عقب تحقيق الفوز على نيوكاسل في الأسبوع الثامن من الدوري.
عقوبة جديدة في انتظار مورينيو




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