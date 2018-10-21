عقوبة, جديدة, في, انتظار, مورينيو,

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بعد الضغوط التي تعرض لها بسبب أدائه هذا الموسم، تلقى نجم ريال مدريد، البرازيلي...
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن...
كثفت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تحركاتها من أجل توفير بديل مناسب للدولي...
أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق...
تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...
في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي...
أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...
أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...