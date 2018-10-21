مصرع, شابين, في, حادث, مروع, قرب, بيت, ارييه, في, الضفة,

افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء ان حادث مروع وقع في شارع رقم 446 في الضفه الغربيه طواقم اطفاء وانقاذ من لواء بهودا والسامره تعمل على تخليص عالقين اثر حادث طرق بين سيارتين .وقد وصفت حالة ٢ من العالقين بالخطيره.

وجاء في بيان لاحق صادر عن الشرطة أنه تم الاعلام عن وفاة شابين فلسطيين في الحادث .