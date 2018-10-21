الشبلي, أم, الغنم:, اجتماع, انتخابي, يتحول, إلى, مهرجان, لدعم, المرشح, منير, شبلي,

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اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...
اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين...
اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...
طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...
يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...