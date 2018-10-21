الشبلي, أم, الغنم:, اجتماع, انتخابي, يتحول, إلى, مهرجان, لدعم, المرشح, منير, شبلي,

تحول الاجتماع الانتخابي للمرشح لرئاسة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، المهندس منير شبلي، مساء الجمعة، إلى مهرجان ضخم، وصف بالأضخم في تاريخ قرى المنطقة.

المهندس، رجل الأعمال والمحامي، منير شبلي، دعا للاجتماع قبل موعده بيومين، وقد لبى الدعوة المئات من أهل القريتين، الشبلي وأم الغنم، كتعبير لدعمهم الشديد والمؤكد لهذا المرشح، لمهنيته العالية، وتأكيدهم على أن الحسم سيكون بإذن الله من الجولة الأولى.كلمات عديدة تخللها الاجتماع (المهرجان)، بدأت بنصائح مباركة وتلاوات قرآنية من الشيخ بسام أبو علي والشيخ محمد سواعد، ثم تحدث المربي المتقاعد، نظمي أبو شرقي، وبعد ذلك الحليف المعروف الحاج أبو موسى سعايدة، وبعدهم المرشحين بقائمة العضوية، سالم مقطرح وفتحي حمدان، والناشط البارز راسم ابو حسين، وأخيرًا كانت كلمة المرشح المهندس منير شبلي الذي شكر المتحدثين وأكد على أهمية إدارة المجلس من قبل شخص متخصص بهذا المجال، مجال الهندسة والتخطيط، مجال المحاماة والمعاملات الحكومية، ومجال إدارة الأعمال. وعرض انجازات المجلس في فترته مشددًا على أن هنالك العديد من المشاريع التي سيكمل العمل عليها في الدورة القادمة.كما وتخلل الحفل بعض الاغاني المؤيدة وذلك بطلب من الشبان المشاركين، وبعض الاغاني الشعبية أيضًا.