الكابينت, يقرر, إخلاء, الخان, الأحمر, قرب, القدس,

جاء في بيان صادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت) الاسرائيلي اليوم الاحد :" قرر الكابينت إخلاء الخان الأحمر.وجاء ايضا في البيان :" وفقا لتوصيات الجهات المختصة، يعطي الكابينت مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى إتمام المفاوضات حول إخلاء المكان بموافقة السكان.