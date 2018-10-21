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الكابينت يقرر إخلاء الخان الأحمر قرب القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت) الاسرائيلي اليوم الاحد :"  قرر الكابينت إخلاء الخان الأحمر. 



وجاء ايضا في البيان :" وفقا لتوصيات الجهات المختصة، يعطي الكابينت مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى إتمام المفاوضات حول إخلاء المكان بموافقة السكان.




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