الملك, الاردني, يعلن, استعادة, الباقورة, والغمر, من, إسرائيل,

كلمات متعلقةالملك, الاردني, يعلن, استعادة, الباقورة, والغمر, من, إسرائيل,
أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...
تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...
لن ينسى العرب تاريخ الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، حيث تمت عملية إعدام...
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبراً عن حدث نارد مطلع عام 2019، حيث حينما يقترن...
بعد خمس سنوات من النقاشات، كشفت مصادر اسرائيلية ان الحكومة تعتزم الموافقة على...
كشف سفير بريطانيا السابق لدى سوريا، بيتر فورد، عن أن جميع الدول العربية مستعدة...
ألمحت النجمة الأميركية أنجلينا جولي إلى إمكانية ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة،...
نفت حركة حماس، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء،...
كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...