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الملك الاردني يعلن استعادة الباقورة والغمر من إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل.


وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".


وبحسب صحيفة "الغد"، أكد الملك عبد الله الثاني، أنه تم اليوم الأحد، إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيراً إلى أنّ "الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".


وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على تويتر، أنّ موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.


وأكد الملك عبد الله الثاني أنّ "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".


وكانت فاعليات شعبية وحزبية أردنية قد انطلقت أول أمس، الجمعة، من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان، وطالبت الحكومة الأردنية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من إسرائيل نفسها، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط بأراضينا"، بحسب لافتات حملها المشاركون.




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