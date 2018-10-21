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الغاء زفاف مي حلمي ومحمد رشاد وانباء عن انفصالهما !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الغى المطرب الشاب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي من عقد قرانهما وحفل زفافهما الذي كان مقررا إقامته مساء امس السبت في فندق “مينا هاوس” بمنطقة الأهرامات.



وفي التفاصيل، فقد فوجئ منظمى حفل الزفاف بإدارة الفندق المقرر إقامة الزفاف فيه، تبلغهم بأن الحفل تم إلغاؤه، ولكن لم يصدقوا الأمر فصعدوا لغرفة محمد رشاد بالفندق، وأخبرهم بالأمر، وأن هذا خارج عن إرادته، وتم بالفعل إلغاء كل تحضيرات حفل الزفاف.


 وقال المقربون من رشاد إن المطرب الشاب ليس لديه أى حالات وفاة، ولكن هناك اختلاف فى وجهات النظر بين العروسين، ولذلك تم تأجيل الزفاف لحين حلها.


وفى السياق ذاته قامت إدارة الفندق بإخطار كل الوافدين على الزفاف بإلغاء الحفل، بعدما أخطرهم رشاد برغبته فى عدم مقابلة أحد بسبب الموقف الذى وضع فيه، ولم يتوافد سوى فئة قليلة، حيث تم إلغاء الزفاف منذ الـ6 مساء.


يذكر أن محمد رشاد مطرب، من مواليد 16 أكتوبر 1987 اشتهر بإتقانه الغناء الشعبي إلى جانب الألوان الغنائية الأخرى، وأصدر العديد من الأغاني الفردية، وشارك عام 2015 في كليب فاعل خير خلال شهر رمضان مع منيب باند وآخرين.




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