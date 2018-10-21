مسؤول, سعودي:, هكذا, تم, التخلص, من, جثة, خاشقجي,

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أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه...
أكد مسؤول أمريكي كبير، أن البيت الأبيض فخور بدعمه لإسرائيل رافضا وجود حاجة لتحقيق...
أعلنت وسائل إعلام عن انهيار مبنى مكون من 6 طوابق في مدينة اسطنبول التركية، اليوم...
أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا سترد بالمثل على الولايات المتحدة،...
صرح متحدث باسم طالبان الأفغانية بأن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات في...
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر تسلل مجموعة من...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إرساء الأمن والاستقرار في سوريا يشكل أحد أهم...
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية،...
وجهت مصر دعوات للفصائل للقاء جماعي يناقش ملف المصالحة في القاهرة. وقال عضو...