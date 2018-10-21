رابيو, يحسم, مستقبله, مع, سان, جيرمان,

حسم أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، موقفه من التجديد للنادي الفرنسي.

وينتهي عقد رابيو الحالي، بنهاية الموسم الجاري، وبإمكانه الرحيل مجانًا.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، نقلًا عن قنوات تلفزيونية فرنسية، إن رابيو قرر التجديد مع باريس سان جيرمان لثلاث مواسم أخرى على الأقل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن اللاعب رفض 4 عروض من ناديه لتمديد عقده، حيث كانت الشكوك تحوم حول رحيله إلى صفوف برشلونة الإسباني مجانًا، الصيف المقبل.وساهمت الثقة التي وضعها توماس توخيل باللاعب، بشكل كبير في تغيير مسار قراره، بعد أن كان رافضًا لفكرة التجديد والبقاء في فرنسا