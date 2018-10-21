مصرع, عامل, سقط, عليه, جسم, ثقيل, بمصنع, في, كريات, اتا,

لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الاحد جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية في كريات اتا .

وقد تم اقرار وفاة العامل بعد فشل محاولات انعاشه , حيث اضطر الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.