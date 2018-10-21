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مصرع عامل سقط عليه جسم ثقيل بمصنع في كريات اتا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الاحد جراء سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية في كريات اتا .


وقد تم اقرار وفاة العامل بعد فشل محاولات انعاشه , حيث اضطر الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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