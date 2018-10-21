اجور, الممثلين, العرب, ..., عادل, امام, في, القمة, بـ45, مليون!,

لا شكّ في أن الممثلين في الصفوف الأولى يتقاضون مراتب عالية مقابل أدوار البطولة التي يؤدونها، إذ تخطت أجورهم نصف ميزانية أعمالهم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على تسويق الأعمال الدرامية.إليكم أجور المشاركين بالأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني لعام 2018 .الممثل ​عادل إمام​ وهو من يتربع على عرش الأجور، إذ تقاضى 45 مليون جنيه عن مسلسل "عوالم خفية ".الممثل ​مصطفى شعبان​ ارتفع أجره 3 ملايين جنيه عن العام الماضي ليصل إلى 25 مليون جنيه نظرا لبطولته في مسلسل "أيوب".الممثلة غادة عبد الرازق والممثلة نيللي كريم تساوتا في الأجر هذا العام فقد تقاضت كل منهما 22 مليون جنيه.الممثل ​محمد رمضان​ تقاضى على مسلسله "نسر الصعيد" 35 مليون جنيه.الممثلة يسرا تقاضت 18 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسل "لدينا أقوال أخرى".