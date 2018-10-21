تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |  2019-01-03 10:37:54 ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-03 10:36:40 كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات |  2019-01-03 10:35:12 طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دبي تقيس "سعادة المجتمع" من خلال التواصل الاجتماعي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسعى دبي لتصبح أسعد مدينة في العالم بحلول عام 2020، لذا قررت حكومتها استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية بغية تحقيق ذلك.



وقامت حكومة دبي بإطلاق خدمة تقنية أسمتها "Smart Dubai"، تستخدم "مؤشر السعادة الاجتماعية" في قياس سعادة ورضا المجتمع، كما أضافت إليها محددا جديدا يقيس السعادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


وتضم الخدمة التقنية 6 محددات رئيسية لقياس السعادة العامة للمجتمع، وهي: المعيشة، الاقتصاد، البيئة، الناس، النقل، الأداء الحكومي، وآخرها الخدمات الرقمية.



ويعتمد محدد الخدمات الرقمية على مراقبة منشورات السكان والزوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم دراستها وتحليلها بهدف المساهمة في قياس مستوى السعادة العام بشكل أدق.


وفي السياق نفسه، ستراقب الحكومة جميع المنشورات التي تحتوي على كلمات تدل على "السعادة" أو على "دبي"، حيث سيتم تقييم كل منشور على حدة، سلبا أو إيجابا.


وعلى نطاق أوسع، تطمح دبي لبلوغ نسبة 90% في "مؤشر السعادة الاجتماعية"، بحلول عام 2020.




كلمات متعلقة

دبي, تقيس, "سعادة, المجتمع", من, خلال, التواصل, الاجتماعي,

تابعونــا

خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ 2019-01-03 | 12:10:10

فاجأت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، حملة الأسهم برسالة تحذر أن عائداتها في الربع...

ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس 2019-01-03 | 10:37:54

حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...

مسن يعبر المحيط في "برميل" مسن يعبر المحيط في "برميل" 2019-01-03 | 09:37:54

قرر المتقاعد الفرنسي جان جاك سافين، القيام برحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي بواسطة...

زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! 2019-01-02 | 15:45:40

أثارت امرأة ألمانية جدلا واسعا بعدما عرضت زوجها للبيع عبر شبكة الإنترنت مقابل 18...

"واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية 2019-01-02 | 12:50:21

حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون...

غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس 2019-01-02 | 11:50:19

حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...

طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة 2019-01-02 | 09:29:56

وقعت، أمس الاول الاثنين، جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر، وكان "بطلها" طبيب قتل...

شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة 2019-01-01 | 08:28:46

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن شخصا شبيها بالأمير هاري صار يكسب مبالغ كبيرة بفضل...

هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 2018-12-31 | 15:41:51

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...

كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة 2018-12-31 | 13:59:48

تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة ام الفحم العنف اطلاق النار شرطة اللجنة الشعبية مظاهرة ضد العنف وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار كفرقاسم طفل وفاة مصرع سقط عليه شيء ثقيل داخل البيت حادث محمد حسام صبحي عامر سامره ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديولدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com