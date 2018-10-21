تسعى دبي لتصبح أسعد مدينة في العالم بحلول عام 2020، لذا قررت حكومتها استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية بغية تحقيق ذلك.

وقامت حكومة دبي بإطلاق خدمة تقنية أسمتها "Smart Dubai"، تستخدم "مؤشر السعادة الاجتماعية" في قياس سعادة ورضا المجتمع، كما أضافت إليها محددا جديدا يقيس السعادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتضم الخدمة التقنية 6 محددات رئيسية لقياس السعادة العامة للمجتمع، وهي: المعيشة، الاقتصاد، البيئة، الناس، النقل، الأداء الحكومي، وآخرها الخدمات الرقمية.ويعتمد محدد الخدمات الرقمية على مراقبة منشورات السكان والزوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم دراستها وتحليلها بهدف المساهمة في قياس مستوى السعادة العام بشكل أدق.وفي السياق نفسه، ستراقب الحكومة جميع المنشورات التي تحتوي على كلمات تدل على "السعادة" أو على "دبي"، حيث سيتم تقييم كل منشور على حدة، سلبا أو إيجابا.وعلى نطاق أوسع، تطمح دبي لبلوغ نسبة 90% في "مؤشر السعادة الاجتماعية"، بحلول عام 2020.