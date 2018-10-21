تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 23:22:36 قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية |  2018-12-22 23:17:14 شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه |  2018-12-22 23:15:01 التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز |  2018-12-22 23:12:46 نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" |  2018-12-22 22:12:58 مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين |  2018-12-22 22:10:04 اصابة 16 شخصاً بانقلاب حافلة قرب مفرق الكابري |  2018-12-22 20:33:42 ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي |  2018-12-22 20:31:34 غاباي يعلن: سأكون رئيس الوزراء المقبل |  2018-12-22 20:28:21 اصابة خطيرة اثر حريق في مدينة طمرة |  2018-12-22 17:38:36 المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تزدان بزينة وشجرة الميلاد |  2018-12-22 17:34:43 المجلس العام ينتخب مُضَر يونس رئيساً للجنة القطرية رسمياً |  2018-12-22 15:52:02 تخليص امرأة سقطت في منحدر اثناء جمع الفطر في حيفا |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 13:25:49 آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد |  2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مارسيلو يعمق جراح ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تتوقف خسائر ريال مدريد، في مواجهة ليفانتي، السبت، عند الهزيمة بهدفين لهدف، بل امتد الأمر لتعرض الظهير الأيسر مارسيلو، لإصابة عضلية. 


وذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن النجم البرازيلي أنهى اللقاء بآلام عضلية، بعدما ظهر بمستوى جيد وتمكن من إحراز الهدف الوحيد لفريقه.

 وأشار إلى أن مارسيلو، كان مجبرا على إكمال المباراة حتى النهاية رغم الإصابة بعدما أجرى المدرب جولين لوبيتيجي تغييراته الـ 3.

 وتسبب المجهود الكبير الذي قام به ذو الـ 30 عاما إلى وصوله لنهاية المباراة وهو منهك جسديا، خاصة بعد سباق السرعة الذي قام به في الدقائق الأخيرة مع مهاجم ليفانتي، لويس موراليس.

 وغاب مارسيلو عن المشاركة بالمباريات لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، ولكنه كان جاهزا وتدرب مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي.




كلمات متعلقة

مارسيلو, يعمق, جراح, ريال, مدريد,

تابعونــا

قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية 2018-12-22 | 23:22:36

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...

ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي 2018-12-22 | 20:33:42

حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...

آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد 2018-12-22 | 13:25:49

يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...

صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج 2018-12-22 | 07:18:56

ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة الناصرة كيلو بندورة ارتفاع اسعار غلاء استياء خضراوات فواكه الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول مصرع رجل حادث دهس قرب جسر الزرقاء شارع جثة العثور يحيى دملخي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com