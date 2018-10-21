مارسيلو, يعمق, جراح, ريال, مدريد,

لم تتوقف خسائر ريال مدريد، في مواجهة ليفانتي، السبت، عند الهزيمة بهدفين لهدف، بل امتد الأمر لتعرض الظهير الأيسر مارسيلو، لإصابة عضلية.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن النجم البرازيلي أنهى اللقاء بآلام عضلية، بعدما ظهر بمستوى جيد وتمكن من إحراز الهدف الوحيد لفريقه.وأشار إلى أن مارسيلو، كان مجبرا على إكمال المباراة حتى النهاية رغم الإصابة بعدما أجرى المدرب جولين لوبيتيجي تغييراته الـ 3.وتسبب المجهود الكبير الذي قام به ذو الـ 30 عاما إلى وصوله لنهاية المباراة وهو منهك جسديا، خاصة بعد سباق السرعة الذي قام به في الدقائق الأخيرة مع مهاجم ليفانتي، لويس موراليس.وغاب مارسيلو عن المشاركة بالمباريات لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، ولكنه كان جاهزا وتدرب مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي.