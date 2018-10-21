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أسباب تدعو لتناول بيض الدجاج بانتظام !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





يؤكد خبراء التغذية على أهمية بيض الدجاج، حيث أن لتناوله بصورة منتظمة فوائد عديدة لجسم الإنسان.


ويساعد بيض الدجاج في التخلص من الوزن الزائد، علاوة على أنه مادة غذائية تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم، ويساعد بياض البيض في تكوين العضلات.


ويمنع بيض الدجاج الشعور بالتعب الذي يظهر خلال فترة العمل، لأنه يحتوي على دهون وأحماض أمينية لا غنى عنها وفيتامين В12. وتساعد هذه المواد تساعد على إنتاج الطاقة الضرورية للنشاط البدني والفكري على حد سواء.


كما أن بيض الدجاج يساعد في الحفاظ على حدة البصر وصحة العيون لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين وزياكسانتين، تمنع الإصابة بأمراض العين مثل اعتام العدسة والضمور البقعي والعمى.


ويحسن بيض الدجاج الوظائف المعرفية، لكونه يحتوي على مركب كولين الذي يساعد في تشكيل أغشية الخلايا التي تلعب دور المرشح (فلتر) لخلايا الدماغ ما يمنع ولوج السموم فيها. ويستخدم الجسم هذا المركب في تنظيم نشاط الجهاز العصبي وعمليات الذاكرة.


ومن فوائد بيض الدجاج أيضا أنه يقلل من الالتهابات في الجسم، حيث أن مركب كولين ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الموجودة فيه تقف بوجه العمليات المسببة لالتهابات الخلايا والأنسجة، خاصة أن تناول بيض الدجاج ينشط عملية إخراج النفايات التي تصل الدم مع الطعام والشراب والأدوية.


وأخيرا، يعزز بيض الدجاج جهاز المناعة لأنه يحتوي على مواد مغذية لازمة لإنتاج الأجسام المضادة.




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